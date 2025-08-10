Caldo torrido in Liguria e scatta l’allerta di Arpal per domani

La settimana di ferragosto si apre domani con l’avviso meteo per elevato disagio fisiologico da caldo.

Domani lunedì 11 agosto infatti l’attivazione di deboli venti settentrionali vanifica l’effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido.

Saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico per caldo su ABC e temperature minime superiori ai 26- 27 °C su molte località e massime diffusamente oltre i 34-35°C. Moderato disagio fisiologico per caldo su DE con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Il cosiddetto “bollino giallo” fa intervenire prescrizioni di sicurezza per tutelare la salute di anziani e bambini ma anche delle persone con problemi di salute e cronici.

L’invito della protezione civile è a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e consumare pasti leggeri.

Occorre anche fare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci e degli alimenti che potrebbero subire alterazioni proprio a causa delle alte temperature.

Come detto le previsioni meteo annunciano temperature in forte aumento per la giornata di domani

