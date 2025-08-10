domenica 10 Agosto 2025
Genova, ancora bollino giallo per ondate di calore

Redazione Liguria
caldo termometroGenova – Seconda giornata da bollino giallo per allerta ondate di calore e le previsioni meteo annunciano un nuovo inizio settimana, domani lunedì 11 e martedì 12 agosto, con un ulteriore aumento delle temperature.
Il cosiddetto “bollino giallo” fa intervenire prescrizioni di sicurezza per tutelare la salute di anziani e bambini ma anche delle persone con problemi di salute e cronici.
L’invito della protezione civile è a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e consumare pasti leggeri.
Occorre anche fare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci e degli alimenti che potrebbero subire alterazioni proprio a causa delle alte temperature.
Come detto le previsioni meteo annunciano temperature in forte aumento per la giornata di domani
