Genova, imbarchi ai traghetti e lunghe code: traffico di nuovo a rischio caos

Genova – Si avvicina l’orario più critico per il traffico genovese a causa degli imbarchi dei traghetti. Come comunicato questa mattina dalla Polizia Locale, nella giornata odierna la fascia più a rischio è quella compresa dalle ore 16 alle ore 20.

Già ieri il traffico è andato completamente in tilt tra l’uscita autostradale di Genova Ovest, lungomare Canepa, la strada Guido Rossa e tutta la zona di San Benigno. E lo stesso scenario rischia di riproporsi oggi.

In totale, infatti, sono ben otto i traghetti in partenza dal Porto di Genova nella seconda metà del pomeriggio che accoglieranno migliaia di persone che, di conseguenza, transiteranno da capoluogo.

Lungo le zone interessate saranno presenti gli agenti della Polizia Locale, che gestiranno la circolazione e con anche il coordinamento della Protezione Civile per intervenire in caso di difficoltà. Per far defluire più facilmente il traffico è stata predisposta l’apertura del ponte dei Mille.

