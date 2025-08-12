Emergenza caldo, notte tropicale a Genova. Segnalati blackout in città

Genova – Con l’inizio della settimana, è entrata nel vivo l’ondata di calore che interessa in questi giorni l’Italia e tutta la Liguria. Già nella giornata di ieri le temperature in diverse zone della regione hanno sfiorato i 40°C nelle ore più calde della giornata, con quelle percepite che hanno abbondantemente superato la soglia.
Da ieri sono scattati i due giorni di bollino arancione – il secondo livello di allerta – per Genova, mentre domani sarà addirittura bollino rosso (come accaduto a cavallo tra fine giugno ed inizio luglio per quasi una settimana consecutiva).
Nel tardo pomeriggio e nella prima serata di ieri le temperature hanno faticato ad abbassarsi soprattutto nelle zone più vicine alla costa e non sono quasi mai scese sotto i 27/28°C anche nelle ore notturne.
Inoltre, blackout sparsi si sono segnalati in alcune zone della città. Fortunatamente, sarebbero stati tutti di breve durata e avrebbero causato solamente disagi limitati.
