Genova, controlli nel ponente genovese: una minorenne denunciata

Genova – Nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno un servizio di controllo del territorio straordinario nelle zone di Sampierdarena, Cornigliano, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo e presso la stazione FS di Sampierdarena. L’attività è stata finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Dondero, il cane Leone ha segnalato una giovane trovata in possesso, occultati dentro un pacchetto di sigarette, di circa 7 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisa in piccole dosi. La ragazza, fermo restando il principio di innocenza fino a condanna definitiva, è stata denunciata per spaccio e affidata alla madre, poiché minorenne.

Nei pressi della Stazione di Sampierdarena, sempre grazie al fiuto di Leone, personale Polfer ha controllato un 20enne del posto che nascondeva in un calzino circa 5 grammi di cannabis. L’uomo è stato sanzionato alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

