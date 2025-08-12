Meteo Liguria, ancora caldo torrido e allerta ondata di calore

L’ondata di caldo record continua a interessare la Liguria con temperature massime previste anche per oggi con valori superiori ai +35/+36°C e condizioni di grave disagio fisiologico.

Temperature in lieve flessione sul finire della settimana ma con tassi di umidità elevati.

Particolarmente dure le notti sulla costa dove le le temperature saranno localmente superiori ai +30°C.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 12 agosto 2025:

Condizioni di cielo sereno e totalmente sgombro da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale.

Tuttavia è probabile la comparsa di qualche cumulo nelle ore centrali sul comparto delle Alpi Liguri, senza fenomeni di rilievo associati.

Venti deboli brezze meridionali andranno ad interessare i settori costieri centro-orientali nel corso della giornata, con maggior insistenza sul Medio-Levante e tassi di umidità diffusamente superiori al 75-80%.

Ventilazione da Nord impostata sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e Imperiese oltre che nell’entroterra Spezzino, a fasi alterne per l’intera giornata (compressione), sarà responsabile dei valori di temperatura molto elevati che andranno ad interessare le zone appena citate, oltre ad abbassare i tassi di umidità al di sotto del 30% (u.r.)

Mare quasi calmo o calmo

Temperature minime in aumento con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo. Previsti valori massimi localmente record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +34/+35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C.

Sulla costa temperature minime tra +26°C/+31°C e massime tra +28°C/+38°C.

Nell’interno temperature minime tra +17°C/+27°C e massime tra +32°C/+39°C.