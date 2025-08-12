martedì 12 Agosto 2025
Voltri, chiusa via Buffa e via Chiaramone

Redazione Liguria
0

Cantiere cartelliGenova – Via Buffa e via Chiaramone chiuse per lavori a Voltri. Il provvedimento è scattato questa mattina per un intervento di Iren e già si scatenano le proteste per i disagi causati ai residenti e la scarsa informazione data a chi nelle vie interessate vive e lavora.
Molti hanno infatti saputo del provvedimento solo dal messaggio inviato stamattina dalla polizia locale tramite il sistema di messaggistica di GenovAlert.
I disagi andranno avanti sino a “cessate esigenze” ovvero sino a quando i lavori non saranno ultimati.

