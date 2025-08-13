Femminicidio a La Spezia, uccide l’ex coniuge a coltellate e si costituisce

La Spezia – Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno. E’ accaduto nella seconda metà della mattinata odierna a La Spezia, in via Genova, all’interno di un’abitazione nella quale la vittima stava lavorando come domestica.

L’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma si è costituito poco dopo che erano iniziate le ricerche. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata raggiunta da almeno tre fendenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente dato il via alle indagini mettendosi sulle tracce dell’uomo, e i sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di prestare soccorso nei confronti della donna e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento non sono chiare le cause del femminicidio e nemmeno i contorni dell’accaduto, ma l’uomo sarebbe in stato di fermo dopo essersi costituito presso i Carabinieri di Ceparana.

Articolo in aggiornamento

