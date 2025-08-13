Genova, lite per strada a Marassi: arrestato un 25enne ricercato

Genova – Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti ieri sera in via Bobbio, nel quartiere genovese di Marassi, dopo la segnalazione di una lite per strada tra più persone. Sul posto erano presenti due giovani che hanno riferito di aver avuto un alterco con altri soggetti che, però, si erano già dileguati.

Entrambi erano privi di documenti utili all’identificazione, pertanto sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura dove sono stati sottoposti a fotosegnalamento. A carico di uno dei due, un cittadino di 25 anni, sono emersi numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, nonché una nota di rintraccio per l’esecuzione di un’ordinanza di aggravamento e sostituzione della misura degli arresti domiciliari, a cui era sottoposto, con quella della custodia in carcere, essendosi reso irreperibile e trasgredendo alle prescrizioni imposte.

