Genova, traffico da bollino rosso a Ferragosto e sabato

Genova ancora alle prese con il traffico record per partenze ed arrivi dei traghetti e per la giornata di venerdì 15 agosto – Ferragosto – e di sabato 16 scatterà il bollino rosso nella fascia oraria del mattino.

A segnalarlo la polizia locale con un messaggio di allerta per automobilisti e trasportatori ed una tabella che riporta gli orari “più caldi” per il traffico cittadino che, già in questi giorni, è andato in tilt a più riprese, con le direttrici dal ponente verso il centro completamente bloccate e i tratti autostradali attorno al capoluogo con pesanti disagi.

Difficile evitare i problemi che si potrebbero verificare se le previsioni sono corrette. La viabilità cittadina è quella che è e le varianti costruite non hanno risolto le problematiche pre-esistenti come temevano ed avevano annunciato i residenti e chi è costretto a spostarsi in auto o con mezzi di trasporto delle merci.

(nell’immagine sotto le previsioni del traffico per i prossimi giorni)

