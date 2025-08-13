Meteo Liguria, ancora caldo estremo e cieli sereni o poco nuvolosi

L’ondata di caldo estremo prosegue sulla Liguria con l’anticiclone presente sul Mediterraneo che si rafforza e si estende sulla penisola italiana senza far passare perturbazioni o aria più fresca.

Anche oggi temperature estreme e senso di forte disagi per il caldo che ha fatto scattare in alcune zone il Bollino Rosso per ondate di calore.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 13 agosto 2025:

Cieli sereni e sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per qualche velatura di passaggio.

Venti al mattino moderati da Nord sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e nell’entroterra Spezzino. Nel pomeriggio ventilazione ovunque in calo

Mare quasi calmo o calmo

Temperature stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo. Previsti valori massimi localmente record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +34/+35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C.

Prestare la massima attenzione e limitare se possibile le uscite.

Sulla costa temperature minime tra +26°C/+30°C e massime tra +32°C/+38°C.

Nell’interno temperature minime tra +17°C/+27°C e massime tra +32°C/+39°C.