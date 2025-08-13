Santo Stefano al mare, bagni vietati dopo lo sversamento



Santo Stefano al Mare (Imperia) – Niente tuffi nel tratto di mare tra la foce del rio Torre e via Marco Polo, lo ha deciso il sindaco Marcello Pallini dopo aver ricevuto le analisi effettuate da Arpal in seguito allo sversamento di una sostanza ancora non definita che ha colorato di viola le acque del mare sottocosta.

La nota di Arpal evidenzia le problematiche legate all’inquinamento del mare e le analisi sui campioni di acqua prelevata nel tratto interessato hanno dato esito sfavorevole facendo scattare le misure di emergenza per tutelare la salute pubblica.

Un nuovo campionamento verrà effettuato oggi mentre proseguono le indagini per risalire all’autore dello sversamento che rischia una denuncia e una pesante condanna.

Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un prodotto repellente per zanzare che potrebbe essere stato immesso nel rio per errore o gettato in una vasca per l’irrigazione sbagliando i quantitativi per poi essere scaricato in mare.

Si sta cercando di capire, in particolare, il tipo di danni che potrebbe aver causato all’ambiente e se la sostanza, immessa in quel quantitativo, poteva avere effetti pericolosi per la salute delle persone. In quel caso l’ipotesi di accusa per il responsabile sarebbe ancora più grave.

Le autorià invitano eventuali testimoni a recarsi presso le forze dell’ordine a fornire le informazioni conosciute.