Alassio, nuova rissa in pieno giorno: calci e pugni sotto gli occhi dei passanti

Alassio (Savona) – Una nuova rissa in pieno giorno ad Alassio, dopo quella che è scoppiata nel pomeriggio di martedì in spiaggia sotto gli occhi di decine di bagnanti, oltre che dei Carabinieri e della Polizia Locale che erano giunti sul posto e che in un primo momento non sono riusciti a fermare la violenza.

Questa volta è accaduto per strada e la violenza ha visto il coinvolgimento di almeno quattro o cinque persone, che si sono affrontate con calci, pugni e anche con il lancio di sedie e tavolini.

Il tutto sotto gli occhi dei passanti, che hanno ripreso e immortalato la scena così come era avvenuto il giorno precedente sul litorale. Anche in questo caso, le immagini hanno iniziato a fare il giro dei social e delle chat. Al momento non si conosce la causa di questa nuova maxi-rissa.

