giovedì 14 Agosto 2025
Camion a fuoco in Autostrada, chiuso lo svincolo A26/A10

Redazione Liguria
Genova – A causa dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la carreggiata dell’A26 che viaggia in direzione nord, poco dopo le ore 15 è stata chiuso momentaneamente al transito l’allacciamento A26/A10 in entrambe le direzioni.
Agli utenti in transito sull’A10 Genova-Savona e sull’A12 Genova-Sestri Levante, diretti verso Milano si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Milano. Per gli utenti diretti verso Gravellona, dopo aver percorso l’A7 Serravalle-Genova verso Milano, rientrare in A26 percorrendo la Diramazione Predosa-Bettole.
L’incidente ha coinvolto due camion che hanno preso fuoco a seguito dell’impatto, con alte fiamme che sono diventate ben visibili anche a centinaia di metri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, i tecnici di Autostrade e gli agenti della Polizia Stradale. Il bilancio è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni.
L’uomo, soccorso dai medici intervenuti sul posto, è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale genovese di Villa Scassi.
——————————————————————————————————
