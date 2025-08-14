Camion a fuoco in Autostrada, chiuso lo svincolo A26/A10

Genova – A causa dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la carreggiata dell’A26 che viaggia in direzione nord, poco dopo le ore 15 è stata chiuso momentaneamente al transito l’allacciamento A26/A10 in entrambe le direzioni.

Agli utenti in transito sull’A10 Genova-Savona e sull’A12 Genova-Sestri Levante, diretti verso Milano si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Milano. Per gli utenti diretti verso Gravellona, dopo aver percorso l’A7 Serravalle-Genova verso Milano, rientrare in A26 percorrendo la Diramazione Predosa-Bettole.

L’incidente ha coinvolto due camion che hanno preso fuoco a seguito dell’impatto, con alte fiamme che sono diventate ben visibili anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, i tecnici di Autostrade e gli agenti della Polizia Stradale. Il bilancio è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’uomo, soccorso dai medici intervenuti sul posto, è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale genovese di Villa Scassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]