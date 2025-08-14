Genova, rapinano e aggrediscono con violenza un giovane alla Foce: arrestati

Genova – La Polizia di stato di Genova ha tratto in arresto un 27enne un 32enne poiché ritenuti responsabili di una rapina in concorso ai danni di una giovane coppia.

Questa notte le forze dell’ordine, mentre transitavano in piazza Rossetti, sono state attirate dalla richiesta di aiuto di una giovane coppia che aveva appena subito una rapina.

Nello specifico, hanno raccontato che due uomini si sono impossessati dello zaino del giovane seduto su una panchina con la fidanzata, il quale, accortosi del furto, li ha inseguiti per farselo riconsegnare. I due, però, lo hanno fronteggiato e aggredito violentemente per guadagnarsi la fuga.

Poco dopo l’avvio delle indagini, i due presunti responsabili sono stati individuati in via XX Settembre con le maglie sporche di sangue e indosso delle cuffie che erano all’interno dello zaino sottratto.

La vittima, dopo il primo soccorso, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. I due soggetti sono stati condotti in Questura, dove da accertamenti è emerso che oltre numerosi precedenti penali specifici, il 32enne ha a suo carico un ordine del Questore a lasciare il Territorio. I due sono stati condotti presso il carcere genovese di Marassi.

