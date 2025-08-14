L’anticiclone resta ben saldo e forte sul Mediterraneo occidentale e non lascia passare le correnti fresche atlantiche che vengono infatti direzionate verso il Nord Europa. Prosegue quindi anche oggi e nei prossimi giorni la fase stabile e molto calda sulla Liguria.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 14 agosto 2025:
Cieli sereni o al più velati in mattinata. Un aumento della nuvolosità è previsto nel corso del pomeriggio nell’interno centro-occidentale, con possibile sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco tra Alpi Liguri ed entroterra del Genovesato di ponente.
Venti deboli a carattere di brezza, con possibili raffiche di vento localmente molto forti nelle zone potenzialmente interessate dai temporali.
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo.
Previsti valori massimi diffusamente superiori ai +35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino).
Prestare la massima attenzione e limitare se possibile le uscite.
Sulla costa previste temperature minime tra +25°C/+30°C e massime tra +28°C/+36°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +17°C/+26°C e massime tra +31°C/+37°C.
Meteo Liguria, ancora caldo e annuvolamenti pomeridiani nell’interno
