Meteo Liguria, ancora caldo e annuvolamenti pomeridiani nell’interno

L’anticiclone resta ben saldo e forte sul Mediterraneo occidentale e non lascia passare le correnti fresche atlantiche che vengono infatti direzionate verso il Nord Europa. Prosegue quindi anche oggi e nei prossimi giorni la fase stabile e molto calda sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 14 agosto 2025:

Cieli sereni o al più velati in mattinata. Un aumento della nuvolosità è previsto nel corso del pomeriggio nell’interno centro-occidentale, con possibile sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco tra Alpi Liguri ed entroterra del Genovesato di ponente.

Venti deboli a carattere di brezza, con possibili raffiche di vento localmente molto forti nelle zone potenzialmente interessate dai temporali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo.

Previsti valori massimi diffusamente superiori ai +35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino).

Prestare la massima attenzione e limitare se possibile le uscite.

Sulla costa previste temperature minime tra +25°C/+30°C e massime tra +28°C/+36°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +17°C/+26°C e massime tra +31°C/+37°C.