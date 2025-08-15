venerdì 15 Agosto 2025
Alassio, ancora risse e aggressioni

ambulanza soccorsiAlassio (Savona) – Ancora risse ed aggressioni nella cittadina della provincia savonese e ancora duro lavoro per soccorritori e forze dell’ordine impegnate a cercare di far fronte all’ondata di episodi che preoccupano residenti e commercianti.
Numerose le chiamate ai centralini del numero di emergenza 112 che ha fatto intervenire ambulanze del 118 per i feriti e l’intervento delle forze dell’ordine per risse ed aggressioni avvenute nella notte.
Due persone sono state trasferite in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e intanto divampano le polemiche per le risse in spiaggia
