Genova, furti nei camper al Porto Antico, fermato un giovane

Genova – Lo hanno sorpreso a rubare all’interno di un camper parcheggiato nella zona del Porto Antico e lo hanno arrestato. Un 30enne è finito nei guai per aver infranto un finestrino di un camper posteggiato e per essere entrato all’interno per derubare dei turisti in visita nella nostra città.

I carabinieri in perlustrazione nella zona lo hanno visto trafficare nel camper e lo hanno fermato per un controllo scoprendo che non era il proprietario.

I militari della stazione di Carignano hanno così arrestato in flagranza di reato e lo hanno trasferito nelle celle di sicurezza del Forte di San Giuliano dove il ladruncolo attenderà il processo per direttissima.