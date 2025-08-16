sabato 16 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, furti nei camper al Porto Antico, fermato un giovane
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro Storico

Genova, furti nei camper al Porto Antico, fermato un giovane

Redazione Liguria
0

carabinieri genericaGenova – Lo hanno sorpreso a rubare all’interno di un camper parcheggiato nella zona del Porto Antico e lo hanno arrestato. Un 30enne è finito nei guai per aver infranto un finestrino di un camper posteggiato e per essere entrato all’interno per derubare dei turisti in visita nella nostra città.
I carabinieri in perlustrazione nella zona lo hanno visto trafficare nel camper e lo hanno fermato per un controllo scoprendo che non era il proprietario.
I militari della stazione di Carignano hanno così arrestato in flagranza di reato e lo hanno trasferito nelle celle di sicurezza del Forte di San Giuliano dove il ladruncolo attenderà il processo per direttissima.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Chiavari spiagge mare

Chiavari, tende e feste notturne in spiaggia, scattano le proteste

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, derubato alla fermata del Bus dell’ospedale San Martino

Borgoratti
balenottera

Balenottera ferita da elica, appello a non avvicinarsi se avvistata

Cronaca
ambulanza soccorsi

Savona, grave incidente in via Stalingrado, bambina grave al Gaslini

Cronaca