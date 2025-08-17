domenica 17 Agosto 2025
Cornigliano

Genova, maxi rissa a Cornigliano, intervengono sei pattuglie dei carabinieri

Redazione Liguria
0

Cornigliano rissa ponte Genova – Maxi rissa a Cornigliano, a bordo di un autobus della Linea 1 che collega Caricamento con Voltri. È successo questa mattina, intorno alle 10, quando un gruppo di passeggeri ha iniziato a discutere animatamente e poi a colpirsi con pugni e schiaffi. Il conducente della linea ha fermato il bus all’altezza del ponte di Cornigliano ed ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
In breve tempo sul posto sono accorse ben sei pattuglie dei carabinieri e la situazione è stata riportata alla tranquillità.
All’arrivo delle sirene molti dei partecipanti si sono dileguati correndo e alla fine, sulla strada, sono rimasti solo i feriti.
(foto pubblicata da Maurizio Amorfini)

