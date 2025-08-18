Meteo Liguria, instabilità in aumento, in arrivo un peggioramento

Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo si indebolisce gradualmente lasciando passare correnti più fresche ed instabili, dapprima sull’Europa Centrale e in un secondo momento sul Nord Italia.

In Liguria inizia un leggero abbassamento delle temperature e un possibile passaggio perturbato, atteso per la giornata di mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2025:

La mattina si apre con cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi e al più parzialmente nuvolosi sui versanti padani centro-occidentali.

Nel corso delle ore centrali rapido sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle creste Appenniniche di Levante con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in estensione alla Val d’Aveto-Trebbia e localmente alle restanti aree interne del Genovesato Orientale e dello Spezzino.

Instabilità pomeridiana andrà ad interessare anche il comparto delle Alpi Liguri nelle ore pomeridiane, in sconfinamento su Alpi Marittime e localmente nell’entroterra Imperiese. Più asciutto altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta e probabilità di precipitazioni scarse.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mare quasi calmo o calmo

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; Massime in generale diminuzione, specialmente nelle aree interne interessate dai fenomeni temporaleschi.

Sulla costa temperature minime tra +23°C/+29°C e massime tra +28°C/+34°C.

Nell’interno temperature minime tra +11°C/+23°C e massime tra +25°C/+35°C.

