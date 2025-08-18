lunedì 18 Agosto 2025
Meteo Liguria, instabilità in aumento, in arrivo un peggioramento

Redazione Liguria
meteo Liguria lunedì 18 agosto 2025Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo si indebolisce gradualmente lasciando passare correnti più fresche ed instabili, dapprima sull’Europa Centrale e in un secondo momento sul Nord Italia.
In Liguria inizia un leggero abbassamento delle temperature e un possibile passaggio perturbato, atteso per la giornata di mercoledì.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2025:
La mattina si apre con cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi e al più parzialmente nuvolosi sui versanti padani centro-occidentali.
Nel corso delle ore centrali rapido sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle creste Appenniniche di Levante con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in estensione alla Val d’Aveto-Trebbia e localmente alle restanti aree interne del Genovesato Orientale e dello Spezzino.
Instabilità pomeridiana andrà ad interessare anche il comparto delle Alpi Liguri nelle ore pomeridiane, in sconfinamento su Alpi Marittime e localmente nell’entroterra Imperiese. Più asciutto altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta e probabilità di precipitazioni scarse.
Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.
Mare quasi calmo o calmo
Temperature minime stazionarie o in lieve calo; Massime in generale diminuzione, specialmente nelle aree interne interessate dai fenomeni temporaleschi.
Sulla costa temperature minime tra +23°C/+29°C e massime tra +28°C/+34°C.
Nell’interno temperature minime tra +11°C/+23°C e massime tra +25°C/+35°C.
