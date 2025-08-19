Meteo Liguria, nuvole in aumento, mercoledì forte peggioramento

Il cedimento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo porta instabilità crescente sulla Liguria e il Nord Italia tutto. In arrivo un forte peggioramento atteso a partire dalla giornata di mercoledì 20 agosto.

Per la giornata di oggi, martedì 19 agosto è invece previsto un aumento graduale della copertura nuvolosa con fenomeni di instabilità pomeridiana nell’entroterra; Tempo più stabile e clima mite sulla costa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

In mattinata aumento della nuvolosità sull’estremo Ponente e ampie schiarite sul Centro-Levante.

Nel corso della tarda mattinata e delle ore centrali rapido sviluppo di nuclei temporaleschi sul gruppo delle Alpi Liguri e in un secondo momento sulle vette Avetane, in sconfinamento pomeridiano: verso il Savonese Occidentale e Val Bormida, a Ponente e in estensione ai crinali Appenninici sul Centro-Levante con locali grandinate di piccole dimensioni. Nuvolosità medio-alta sui versanti marittimi, in aumento serale, senza fenomeni associati. Schiarite più ampie sullo Spezzino.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; Massime in generale diminuzione, specialmente nelle aree interne interessate dai fenomeni temporaleschi.

Sulla costa temperature minime tra +22°C/+28°C e massime tra +27°C/+31°C.

Nell’interno temperature minime tra +11°C/+22°C e massime tra +24°C/+32°C.