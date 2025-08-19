Sanremo, arrestato ricercato con mandato di cattura internazionale

Sanremo (Imperia) – Era ricercato in tutta Europa l’uomo di 41 anni, cittadino ucraino, arrestato nella città dei fiori su mandato dell’interpol che gli dava la caccia da tempo.

L’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato di Sanremo perchè deve scontare una condanna a 3 anni e mezzo di carcere per aver truffato una società turca con documenti falsi che sembravano accreditarlo a nome del ministero della Difesa del paese di origine.

Insieme al altre persone l’uomo si sarebbe fatto consegnare la somma di oltre mezzo milione di dollari per un affare che in realtà non si è mai concluso e di averli trasferiti su conti correnti di un paese medio-orientale e poi trafugati.

L’uomo si trovava in un albergo di Sanremo e i suoi dati erano stati comunicati come “ospite” presente nella struttura facendo scattare l’arresto.

Ora i giudice esaminerà la situazione valutando anche una eventuale richiesta di estradizione verso il paese – la Turchia – dove è stato condannato a tre anni di carcere