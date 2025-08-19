martedì 19 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, arrestato ricercato con mandato di cattura internazionale
CronacaImperiaNotizie Liguria

Sanremo, arrestato ricercato con mandato di cattura internazionale

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteSanremo (Imperia) – Era ricercato in tutta Europa l’uomo di 41 anni, cittadino ucraino, arrestato nella città dei fiori su mandato dell’interpol che gli dava la caccia da tempo.
L’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato di Sanremo perchè deve scontare una condanna a 3 anni e mezzo di carcere per aver truffato una società turca con documenti falsi che sembravano accreditarlo a nome del ministero della Difesa del paese di origine.
Insieme al altre persone l’uomo si sarebbe fatto consegnare la somma di oltre mezzo milione di dollari per un affare che in realtà non si è mai concluso e di averli trasferiti su conti correnti di un paese medio-orientale e poi trafugati.
L’uomo si trovava in un albergo di Sanremo e i suoi dati erano stati comunicati come “ospite” presente nella struttura facendo scattare l’arresto.
Ora i giudice esaminerà la situazione valutando anche una eventuale richiesta di estradizione verso il paese – la Turchia – dove è stato condannato a tre anni di carcere

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
incendio ambulanza sestri Levante

Sestri Levante, ambulanza in fiamme vicino all’ospedale

Cronaca
Frank Sinatra

La Liguria ricorda Frank Sinatra a Lumarzo

Cronaca
cocaina crack polizia

La Spezia, alla vista degli agenti cerca di gettare la droga,...

Cronaca
allerta giallo arancione

Maltempo in Liguria, Allerta Arancione su centro e levante

Cronaca