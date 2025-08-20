Meteo Liguria, in arrivo temporali e pioggia, scatta l’Allerta Arancione

Una forte perturbazione muove velocemente verso il Nord Italia e la Liguria portando tempo instabile e temporali anche forti sulla nostra regione.
Dalle 7 alle 18 in Liguria scatta l’Allerta arancione per temporali diffusa da Arpal.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 20 agosto 2025:
Fin dalle prime ore del mattino attesi fenomeni temporaleschi più probabili tra il Genovesato di ponente e lo Spezzino.
Schiarite e annuvolamenti, invece, a Ponente.
Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni a carattere temporalesco sempre tra Genovesato e Spezzino: sarà proprio nel pomeriggio che ci aspettiamo i temporali più forti e persistenti.
Attenzione anche al rischio grandine e trombe marine.
A ponente possibili rovesci alternati a momenti di pausa.
In serata saranno possibili anche rovesci o temporali specie sul settore centrale.
Venti tesi o forti prevalenti da sud-est
Mari con moto ondoso in graduale aumento durante la giornata fino a molto mosso in serata a levante.
Temperature in generale diminuzione, specialmente nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.
Sulla costa temperature minime tra +19°C/+24°C e massime tra +24°C/+28°C.
Nell’interno temperature minime tra +11°C/+20°C e massime tra +19°C/+26°C.
