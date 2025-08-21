giovedì 21 Agosto 2025
Genova, schianto auto-moto in via Gramsci: due feriti

Incidente via Gramsci GenovaGenova – Un incidente che ha coinvolto una macchina e una moto è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi in via Gramsci. Ad avere la peggio le due donne di 36 e 37 anni a bordo del mezzo a due ruote, che sono state sbalzate sull’asfalto e sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti sul posto: la conducente è stata trasportata in codice verde all’ospedale Galliera, mentre la passeggera è stata trasportata presso lo stesso Pronto Soccorso in codice giallo, quello di media gravità.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la vettura proveniente da ponente abbia tentato un’inversione di marcia tagliando la carreggiata al termine dello spartitraffico, colpendo così in pieno lo scooter che stava viaggiando lungo la stessa direzione in corsia di sorpasso.
——————————————————————————————————
