giovedì 21 Agosto 2025
Genova, spacca la vetrina di una farmacia per rubare all’interno: 16enne arrestato

Polizia notte autoGenova – Un giovane di 16 anni è stato arrestato nella notte appena trascorsa per aver tentato un furto all’interno di una farmacia situata in via Camozzini, nel quartiere genovese di Voltri.
A dare l’allarme è stato un residente, che ha sentito dei forti rumori provenire dalla strada e ha così chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane ancora nei pressi del locale, oltre alla vetrina del negozio infranta e un grosso blocco di cemento, con ogni probabilità utilizzato per distruggere la vetrata.
Il 16enne è stato fermato e trasportato in Questura.
Qui si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato a minacciare e insultare i poliziotti. É stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.
——————————————————————————————————
