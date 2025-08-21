Genova, spacca la vetrina di una farmacia per rubare all’interno: 16enne arrestato

Genova – Un giovane di 16 anni è stato arrestato nella notte appena trascorsa per aver tentato un furto all’interno di una farmacia situata in via Camozzini, nel quartiere genovese di Voltri.

A dare l’allarme è stato un residente, che ha sentito dei forti rumori provenire dalla strada e ha così chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane ancora nei pressi del locale, oltre alla vetrina del negozio infranta e un grosso blocco di cemento, con ogni probabilità utilizzato per distruggere la vetrata.

Il 16enne è stato fermato e trasportato in Questura.

Qui si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato a minacciare e insultare i poliziotti. É stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]