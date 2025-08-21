Recco, donna travolta da un furgone: è in gravi condizioni

Recco (Genova) – Si trova ricoverata all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni la donna di 60 anni rimasta gravemente ferita dopo esser stata investita nella serata di ieri, intorno alle ore 20, a Recco.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada – probabilmente percorrendo regolarmente le strisce pedonali – quando è stata travolta da un furgone, venendo così sbalzata per diversi metri.

L’impatto è stato molto violento e le condizioni della 60enne sono apparse gravi fin da subito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale genovese.

Inoltre, sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

