giovedì 21 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRecco, donna travolta da un furgone: è in gravi condizioni
Notizie LiguriaGenovaCronacaVarie

Recco, donna travolta da un furgone: è in gravi condizioni

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiRecco (Genova) – Si trova ricoverata all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni la donna di 60 anni rimasta gravemente ferita dopo esser stata investita nella serata di ieri, intorno alle ore 20, a Recco.
Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada – probabilmente percorrendo regolarmente le strisce pedonali – quando è stata travolta da un furgone, venendo così sbalzata per diversi metri.
L’impatto è stato molto violento e le condizioni della 60enne sono apparse gravi fin da subito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale genovese.
Inoltre, sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri auto

Giallo ad Alassio, trovato per strada il cadavere di un uomo:...

Cronaca
persona dispersa soccorso alpino

Castelbianco, ritrovato morto l’escursionista scomparso venerdì

Cronaca
taser carabinieri

Morto dopo scarica del taser, autopsia conferma più colpi

Cronaca
Piscina di Voltri nuova

Genova, riapre la piscina di Voltri ma in arrivo altri lavori

Cronaca