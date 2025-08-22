venerdì 22 Agosto 2025
Garlenda, uomo si ribalta con la golf car: è in gravi condizioni

grifo elicottero 118Garlenda (Savona) – Un grave incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi all’interno del Golf Club di Garlenda, dove un uomo che si trovava alla guida di una golf car ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è finito in un canaletto.
Nell’incidente l’uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo e ha riportato diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che erano impegnati nel recupero del ferito, è giunto anche l’elicottero. L’uomo, però, è stato trasportato all’ospedale dall’ambulanza perché le sue condizioni sono state ritenute incompatibili con il volo.
——————————————————————————————————
