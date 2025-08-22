Genova, furto con strappo all’Acquario: arrestato un uomo

Genova – Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché ritenuto il responsabile del furto avvenuto all’Acquario di Genova ieri nel primo pomeriggio.

Un cittadino ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine segnalando di esser stato derubato del telefono cellulare da un uomo che si era avvicinato per vendergli un braccialetto e che nel giro di pochi minuti si è dato alla fuga.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno raccolto la testimonianza della vittima e la descrizione del presunto responsabile, rintracciando poco dopo il 39enne nei pressi di via del Campo.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi del telefono cellulare – prontamente raccolto dagli agenti e successivamente riconsegnato al legittimo proprietario – ed è stato trovato in possesso di un altro smartphone, dove sono stati trovati dei messaggi che indicano una presunta attività di spaccio e numerose foto di altri telefoni, che gli inquirenti hanno ritenuto provenienti da altri furti. L’uomo è stato arrestato.

