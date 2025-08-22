Genova, cerca di vendere braccialetti a turista e gli ruba il cellulare

Genova – Ha avvicinato un turista in visita all’Acquario vicino alle casse e dopo aver tentato di vendergli un braccialetto lo ha derubato del telefono cellulare. Ancora furti nella zona dle Porto Antico e ancora vittime i tanti turisti che affollano la città per visitare musei e monumenti.

E’ successo nei pressi della biglietteria dell’Acquario di Genova dove la polizia ha fermato ed arrestato un 39enne che aveva appena derubato del telefono cellulare un uomo che non appena si è reso conto del furto ha chiamato la polizia al numero di emergenza 112.

Gli agenti sono risaliti alla persona e nel corso di un controllo hanno ritrovato il telefono e lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario.

Questi ha denunciato di essere stato avvicinato dall’uomo che cercava di vendergli un braccialetto e che poco dopo si era accorto che il telefono era sparito dalla tasca.

Grazie all’accurata descrizione fornita, dopo una ricerca, gli agenti hanno riconosciuto il 39enne in vico del Campo e l’hanno fermato; durante il controllo l’uomo ha fatto cadere a terra il cellulare provento di furto cercando di disfarsene.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire un ulteriore smartphone in cui erano presenti diverse foto di altri cellulari probabili proventi furto inviate a soggetti terzi e acquirenti; inoltre vi erano molte chat dalle quali si evinceva una fiorente attività di spaccio in cui l’uomo si accordava su quantità, prezzo e luogo dello scambio.

