Il Grifone torna nelle Alpi Liguri

Il Grifone (Gyps fulvus) torna a volare sulle Alpi Liguri. Ad annunciarlo il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, assessore con delega ai Parchi e alla Biodiversità.

“Con la sua spettacolare apertura alare – spiega Piana – che sfiora i tre metri, il grifone è tornato a veleggiare sulle Alpi Liguri, regalando immagini di grande suggestione. Vederlo volteggiare sopra le cime del Ponente ligure non è solo un’emozione per chi percorre i sentieri del Parco delle Alpi Liguri, ma anche un segnale tangibile di come la natura possa tornare a prosperare laddove trova spazi idonei e ben tutelati. Un risultato concreto nella difesa della biodiversità.

Un tempo scomparso da queste aree, il grifone è tornato a popolare i cieli del Ponente ligure grazie a un processo naturale di ricolonizzazione e a progetti di reintroduzione avviati nei Paesi confinanti. La sua presenza contribuisce a mantenere gli ecosistemi in equilibrio: a differenza di aquile e falchi, infatti, si nutre esclusivamente di carcasse animali, prevenendo la diffusione di malattie e svolgendo un ruolo ecologico insostituibile.

“L’immagine del grifone che domina i cieli liguri – conclude Piana – testimonia che gli investimenti e l’impegno messi in campo per i parchi e la biodiversità stanno dando frutti tangibili. Il Parco delle Alpi Liguri si conferma un laboratorio di biodiversità, capace di offrire esperienze uniche a cittadini ed escursionisti e di restituire alle comunità locali un valore aggiunto in termini ambientali, culturali ed economici”.

