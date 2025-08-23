sabato 23 Agosto 2025
Meteo Liguria, torna l’instabilità, peggiora domenica

Redazione Liguria
meteo Liguria sabato 23 agosto 2025Mentre l’anticiclone torna ad estendersi sull’Italia centro-settentrionale una lieve ondulazione renderà nuovamente instabile l’atmosfera, portando a rovesci sparsi e disorganizzati sulla Liguria nel corso del weekend.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 23 agosto 2025:
Prima parte della giornata che sarà caratterizzata da ampie schiarite su tutta la regione, con solo qualche cumulo in transito.
Dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità, con possibile sviluppo di precipitazioni anche a carattere di temporale isolato e disorganizzato, più probabile tra Savonese e Genovesato (specialmente interno), Alpi Liguri ed Appennino di Levante; non si escludono comunque isolati rovesci altrove
Venti deboli, al più moderati a regime di brezza su tutta la regione.
Mare poco mosso su tutti i settori, mosso al largo.
Temperature generalmente stazionarie, minime lieve in aumento nell’interno.
Sulla costa temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +24°C/+26°C.
Nell’interno temperature minime traf +9°C/+18°C e massime tra +19°C/+26°C.

