Genova, Cerro Abajo, ecco le modifiche alla viabilità e i provvedimenti

Genova – Torna la gara vera e propria del Cerro Abajo e tornano limitazioni per il traffico, modifiche della viabilità e qualche disagio per automobilisti e residenti che dovranno rispettare orari e tempistiche per entrare ed uscire di casa.

Queste le principali modifiche alla viabilità:

dalle ore 10.00 alle ore 13.30 di venerdì 22 agosto, al fine di testare le strutture funzionali all’evento e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

Salita Superiore San Simone, da largo Caproni fino all’intersezione con via Domenico Chiodo;

Via Domenico Chiodo da salita Superiore San Simone a salita Emanuele Cavallo.

Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di sabato 23 agosto, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

Piazza Goffredo Villa;

Corso Carbonara, nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e corso Carbonara fino al civico 18 nero.

Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di sabato 23 agosto e dalle ore 8.00 alle ore 21.00 di domenica 24 agosto, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie:

Largo Caproni;

Mura delle Chiappe nel tratto tra largo Caproni e il civico 47 della stessa;

Salita Superiore San Simone;

Via Domenico Chiodo, nel tratto da salita Superiore San Simone a salita Emanuele Cavallo;

Salita Emanuele Cavallo;

Salita Superiore San Gerolamo;

Via Lorenzo Costa nel tratto tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere;

Piazza Goffredo Villa;

Corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e corso Carbonara fino al civico 18 nero

Salita dell’Incarnazione;

Salita delle Monache Turchine;

Salita San Nicolosio;

Via Edilio Raggio;

Via Carlo Targa;

Largo della Zecca.

È istituita la sospensione, sabato 23 agosto, nella fascia oraria 8.00-19.00 e domenica 24 agosto (dalle 8.00 alle 19.00) delle ordinanze di via Balbi e via Interiano per consentire alla Polizia Locale, in caso di necessità, il transito di qualsiasi tipologia di veicolo.

Dalle ore 8.00 alle 19.00 di sabato 23 agosto e dalle 8.00 alle 19.00 di domenica 24 agosto, istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto per i residenti e titolari di proprietà laterali, nelle seguenti vie:

Via Piaggio, nel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo;

Via Lorenzo Costa, nel tratto compreso tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere;

Via Vallechiara;

Via Targa;

Galleria Garibaldi;

Via Cairoli, nel tratto compreso tra via San Siro e largo Zecca;

Salita Superiore Rondinella.

È istituita l’apertura al transito pedonale sabato 23 agosto, dalle 8.00 alle 12.30, e dalle 16.30 alle 19, e domenica 24 agosto, dalle 8.00 alle 10.00, dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 21.00.

Il transito pedonale sarà sempre gestito e monitorato dalla Polizia Locale che ne valuterà caso per caso la fattibilità.

Dalle ore 1.00 di sabato 23 agosto alle ore 21.00 di domenica 24 agosto, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti su tutto il percorso di gara:

Largo Caproni;

Mura delle Chiappe, nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa;

Salita Superiore San Simone e via Domenico Chiodo, nel tratto compreso tra salita Superiore San Simone e salita Emanuele Cavallo;

Salita Emanuele Cavallo;

Salita Superiore San Gerolamo;

Piazza Villa;

Corso Carbonara, nel tratto compreso tra piazza Villa e salita dell’Incarnazione;

Salita delle Monache Turchine;

Salita dell’Incarnazione;

Salita San Nicolosio;

Via Edilio Raggio;

Largo Zecca.

Istituzione del senso unico alternato in piazza Villa nel viale antistante i civici 27 e 29 e in via Targa, nel tratto compreso tra via Polleri e il civico 19 di via Targa stessa, al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19.

Dalle ore 7.00 di sabato 23 agosto alle ore 21.00 di domenica 24 agosto, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è disposto lo spostamento degli stalli di sosta per disabili personalizzati contrassegnati dai numeri 5022 e 18137 dalla posizione ad oggi assegnata su corso Carbonara.

In fase di allestimento nelle varie zone interessate dalle lavorazioni potranno essere istituiti divieti di sosta temporanei con utilizzo dell’ordinanza di mobilità 1/2025 a discrezione della Polizia Locale in accordo con gli organizzatori e l’ufficio Eventi e manifestazioni del Comune di Genova.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Ulteriori misure di sicurezza:

Per garantire la sicurezza della manifestazione, su tutto il suo percorso (vedasi ordinanza allegata) dalle ore 12 alle ore 18, e comunque fino a cessate esigenze, del giorno 23 agosto, e dalle ore 09 alle ore 18, e comunque fino a cessate esigenze, del giorno 24 agosto, sono vietate le seguenti attività:

a) la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

b) la somministrazione, la vendita, la distribuzione e la detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici;

c) la detenzione e l’uso di dispositivi contenenti spray urticante. Per la consegna degli oggetti indicati nei divieti di cui sopra saranno istituiti appositi punti di raccolta presso le aree della manifestazione denominate “Pratone” (Salita Superiore San Simone), “Castelletto” (Piazza Goffredo Villa) e “Finish Line” (Largo della Zecca).

