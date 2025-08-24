Meteo Ligura, tempo instabile oggi ma torna il bello ad inizio settimana

L’arrivo di correnti d’aria più fresca e umida dall’Europa centrale porterà instabilità in Liguria per la giornata di oggi, domenica 24 agosto con possibili annuvolamenti e locali precipitazioni anche a carattere temporalesco.

La prossima settimana, invece, inizia con condizioni meteo più stabili e con temperature in risalita.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Al mattino nuvolosità sparsa sul centro e levante della regione con possibilità di piovaschi o rovesci a carattere temporalesco più probabili sui tratti di costa.

Situazione invertita al pomeriggio: instabilità che tenderà a prodursi maggiormente nelle vallate interne, specie savonesi e genovesi, nonché sull’Appennino centrale e centro-orientale.

Venti da est-sud-est al largo con intensità moderata sul Mar Ligure e lungo la riviera di Levante; nord intermittente tra Savona e Genova, variabile altrove.

Mare generalmente mosso da sud-ovest, localmente molto mosso verso la Corsica.

Temperature in lieve aumento le minime costiere, calo generalizzato delle massime.

Sulla costa temperature minime tra +20°C/+23°C e massime tra +22°C/+24°C.

Nell’interno temperature minime tra +13°C/+16°C e massime tra +22°C/+25°C.