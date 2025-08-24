domenica 24 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Ligura, tempo instabile oggi ma torna il bello ad inizio settimana
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Ligura, tempo instabile oggi ma torna il bello ad inizio settimana

Redazione Liguria
0

meteo Liguria domenica 24 agosto 2025L’arrivo di correnti d’aria più fresca e umida dall’Europa centrale porterà instabilità in Liguria per la giornata di oggi, domenica 24 agosto con possibili annuvolamenti e locali precipitazioni anche a carattere temporalesco.
La prossima settimana, invece, inizia con condizioni meteo più stabili e con temperature in risalita.
Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:
Al mattino nuvolosità sparsa sul centro e levante della regione con possibilità di piovaschi o rovesci a carattere temporalesco più probabili sui tratti di costa.
Situazione invertita al pomeriggio: instabilità che tenderà a prodursi maggiormente nelle vallate interne, specie savonesi e genovesi, nonché sull’Appennino centrale e centro-orientale.
Venti da est-sud-est al largo con intensità moderata sul Mar Ligure e lungo la riviera di Levante; nord intermittente tra Savona e Genova, variabile altrove.
Mare generalmente mosso da sud-ovest, localmente molto mosso verso la Corsica.
Temperature in lieve aumento le minime costiere, calo generalizzato delle massime.
Sulla costa temperature minime tra +20°C/+23°C e massime tra +22°C/+24°C.
Nell’interno temperature minime tra +13°C/+16°C e massime tra +22°C/+25°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
zanzara tigre

West Nile, primo caso in Liguria, allarme a Cogoleto

Cronaca
incendio via Asiago Genova 22 agosto 2025

Genova, incendio in via Asiago, vigili del fuoco salvano due gatti

Cronaca
Cerro abajo red bull Genova

Red Bull Cerro Abajo a Genova, grave incidente durante le prove

Cronaca

Genova, corso Italia bloccata da autobus in avaria in direzione Levante

Cronaca