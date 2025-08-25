Genoa, domani mattina i funerali di Sidio Corradi

Genova – Si svolgeranno domani mattina presso la Basilica di Nostra Signora Assunta a Carignano i funerali di Sidio Corradi, bandiera del Genoa scomparsa all’età di ottant’anni nella notte tra venerdì e sabato.

Dopo i funerali è previsto un lungo corteo in direzione dello stadio Luigi Ferraris. Qui è in programma una sosta simbolica nei pressi della Gradinata Nord, prima della ripartenza in direzione del cimitero di Staglieno dove il feretro rimarrà in attesa di essere cremato. Le ceneri saranno tumulate presso il cimitero di Cesena, dove si trova la cappella di famiglia.

Sidio Corradi è stata una vera e propria istituzione del mondo rossoblù: oltre alle 117 presenze (e 34 reti) raccolte in campo tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia, è stato allenatore e vero punto di riferimento per decenni nel settore giovanile genoano.

——————————————————————————————————

