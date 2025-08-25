Genova, tornano le chiusure serali della metropolitana: tre stop in settimana

Genova – Tornano le chiusure serali della metropolitana. Il servizio di trasporto pubblico verrà sospeso in anticipo in tre occasioni: martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto.

Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:21 da quella di Brignole.

Amt ricorda che l’interruzione serale del servizio si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori del piano di manutenzione.

Proseguono anche per tre giorni di questa settimana i disagi per tutti i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio anche nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che effettua però la sua partenza a Caricamento e non copre l’intero percorso della metropolitana.

