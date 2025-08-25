Lumarzo, un uomo si ferisce con la motosega: in codice rosso all’ospedale

Lumarzo (Genova) – Un grave incidente è avvenuto nel corso della mattinata odierna nel comune di Lumarzo, dove un uomo di circa 60 anni che stava lavorando con una motosega si è ferito ad un braccio.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco e, al fine di velocizzare le operazioni di soccorso, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato caricato a bordo ed è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre, presso la zona interessata sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

