Albenga, tenta di aggredire i carabinieri durante un controllo: un uomo fermato col taser

Albenga (Savona) – Un uomo ha tentato di aggredire i carabinieri durante un controllo stradale che è stato svolto domenica.

I militari dell’arma hanno notato una vettura che procedeva con andatura piuttosto incerta e hanno provveduto a fermarla. Alla guida si trovava una donna, apparsa fin da subito in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici così come il passeggero, che si è rifiutata a più riprese di sottoporsi all’alcol-test.

All’improvviso, per motivi ancora da chiarire, il compagno che si trovava a bordo della macchina ha iniziato ad inveire contro i carabinieri e ad aggredirli fisicamente. A quel punto i militari hanno estratto il taser in dotazione e l’hanno utilizzato per fermare l’uomo. Nei suoi confronti è anche scattato l’arresto. Dovrà rispondere dell’accusa di aggressione a pubblico ufficiale.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno svolto gli accertamenti necessari nei confronti dei due fermati e hanno preso in cura uno dei carabinieri colpiti durante l’aggressione, rimasto ferito in maniera lieve e trasportato all’ospedale.

