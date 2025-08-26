Genova, fermato alla Fiumara con cellulare rubato: denunciato 17enne

Genova – Un giovane di 17 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine a seguito di un controllo che si è svolto presso i giardini del centro commerciale della Fiumara, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Il ragazzo è stato riconosciuto dagli agenti che circa un mese fa l’avevano trovato in possesso di un coltello e quindi sottoposto ad ulteriori accertamenti. Questa volta nelle sue tasche non era presente un’arma da taglio, bensì uno smartphone privo di Sim che il 17enne non è stato in grado di sbloccare.

I poliziotti hanno svolto così ulteriori accertamenti, dai quali è emerso che il cellulare era stato rubato ad una giovane che aveva sporto denuncia lo scorso mese di ottobre.

La refurtiva è stata così riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre nei il 17enne è stato denunciato e riaffidato alla comunità dove è domiciliato.

