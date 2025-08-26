Savona, polizia locale festaggia il cane poliziotto Rey nella Giornata del Cane

Savona – La polizia locale savonese festeggia il cane poliziotto Rey nella ricorrenza della Giornata Internazionale del Cane. Lo fa con un post sulle pagine social con una bella foto di Rey in una delle sue pose più belle

“Si celebra oggi la giornata internazionale del cane – scrive la polizia locale sui social – un momento per riconoscere l’importanza che i cani hanno nella nostra vita e, spesso, anche nella vita della nostra comunità. L’occasione, inoltre, ci permette di festeggiare il nostro “poliziotto a quattro zampe” Rey, che affianca i colleghi in varie difficoltà che, spesso, senza il suo prezioso contributo, non sarebbero coronate da successo”.