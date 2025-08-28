giovedì 28 Agosto 2025
Maltempo Liguria, forte temporale nell’entroterra tra Genova e Savona

Redazione Liguria
Liguria – Nonostante un rallentamento della perturbazione che avrebbe dovuto interessare gran parte della Liguria già a partire dalle ore notturne, fin dopo l’ora di pranzo un forte temporale ha iniziato a colpire l’entroterra di Genova e quello di Savona, oltre che il Basso Piemonte.
Forti temporali e pioggia molto intensa si registrano da circa un’ora a questa parte, con alcune strade che sono state localmente allagate e i primi interventi dei Vigili del Fuoco. Al momento non si segnalano danni o persone in difficoltà, ma la situazione è monitorata dalle autorità.
Al momento, come riportato da Arpal, le località più colpite risultano essere Sassello, Rossiglione e Campo Ligure, rispettivamente con 59.8, 59 e 51.2 millimetri registrati nell’arco di un’ora.
Arpal ha confermato poche ore fa il termine dell’Allerta Meteo Arancione per le ore 15 di oggi per i settori B, D ed E, ma ha prolungato l’Allerta Meteo Gialla per temporali su tutta la regione fino alle ore 6:00 di domani mattina.
