Maltempo Liguria, forte temporale nell’entroterra tra Genova e Savona

Liguria – Nonostante un rallentamento della perturbazione che avrebbe dovuto interessare gran parte della Liguria già a partire dalle ore notturne, fin dopo l’ora di pranzo un forte temporale ha iniziato a colpire l’entroterra di Genova e quello di Savona, oltre che il Basso Piemonte.

Forti temporali e pioggia molto intensa si registrano da circa un’ora a questa parte, con alcune strade che sono state localmente allagate e i primi interventi dei Vigili del Fuoco. Al momento non si segnalano danni o persone in difficoltà, ma la situazione è monitorata dalle autorità.

Al momento, come riportato da Arpal, le località più colpite risultano essere Sassello, Rossiglione e Campo Ligure, rispettivamente con 59.8, 59 e 51.2 millimetri registrati nell’arco di un’ora.

Arpal ha confermato poche ore fa il termine dell’Allerta Meteo Arancione per le ore 15 di oggi per i settori B, D ed E, ma ha prolungato l’Allerta Meteo Gialla per temporali su tutta la regione fino alle ore 6:00 di domani mattina.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]