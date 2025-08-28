giovedì 28 Agosto 2025
Maltempo Liguria, forte temporale su Genova

Redazione Liguria
Temporale GenovaGenova – Il forte temporale che fin dall’ora di pranzo ha interessato l’entroterra di Savona e quello di Genova si è lentamente spostato verso il capoluogo a partire da pochi minuti dopo le 15 (quindi pochi minuti dopo la fine dell’allerta arancione e il declassamento ad allerta gialla), iniziando ad interessare i quartieri di ponente e quelli della bassa e alta Val Polcevera per poi spostarsi verso il centro della città e la Val Bisagno.
Nel giro di pochi minuti è arrivata una forte pioggia, accompagnata da tuoni e lampi. Al momento non si registrano particolari criticità, ma le strade hanno iniziato localmente ad allagarsi con i conseguenti disagi anche per quanto riguarda il traffico. Allagamenti si segnalano anche la rampa d’accesso all’Autostrada A12 all’altezza del casello di Genova Est.
Arpal ha confermato poche ore fa il termine dell’Allerta Meteo Arancione per le ore 15 di oggi per i settori B, D ed E, ma ha prolungato l’Allerta Meteo Gialla per temporali su tutta la regione fino alle ore 6:00 di domani mattina.
——————————————————————————————————
