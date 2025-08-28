Pedopornografia, l’uomo arrestato lavorava all’Istituto Italiano di Tecnologia

Genova – E’ un dipendente del prestigioso Istituto Italiano di Tecnologia (ITT) l’uomo arrestato dalle forze dell’ordine perché accusato di aver scaricato e condiviso in Rete filmati e immagini a sfondo pedopornografico. A segnalare i comportamento sospetti del dipendente è stata direttamente l’azienda che ha scoperto comportamenti sospetti dell’uomo e ha subito segnalato la cosa alle forze dell’ordine consentendo un’indagine approfondita.

Gli investigatori del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica “Liguria” hanno così effettuato un controllo sulla postazione del dipendente ed effettuato perquisizioni alla postazione di lavoro e nell’abitazione della persona trovando diverse unità di memoria (hard disk) nelle quali sarebbero stati trovati oltre 1.500 file “sospetti” che potrebbero contenere immagini agghiaccianti di sesso con minorenni e bambini.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed è ora a disposizione degli inquirenti che molto probabilmente nomineranno uno o più periti per accertare che le immagini siano effettivamente state scaricate volontariamente dall’uomo e che riguardino materiale a sfondo pedo-pornografico.

Nel contempo l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere e potrà a sua volta difendersi nominando suoi periti e consulenti.

Nel caso i sospetti venissero confermati l’uomo potrebbe essere condannato ad una pena sino a 5 anni di reclusione anche se gli esperti che studiano il fenomeno suggeriscono la terapia psicologica per evitare recidive.