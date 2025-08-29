Tragedia sul lavoro nell’imperiese, la vittima è il 55enne Massimiliano Bona

Castel Vittorio (Imperia) – Si chiamava Massimiliano Bona l’operaio di 55 anni originario di Sanremo morto questa mattina nel tragico incidente sul lavoro avvenuto a Castel Vittorio, nell’entroterra imperiese.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando sul ttto del palazzo comunale, quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio e avrebbe fatto un volo di diversi metri. L’impatto è stato molto violento e il corpo dell’uomo è finito anche in una stretta intercapedine. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dopo le cure iniziali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Era stato allertato anche l’elicottero per velocizzare il trasporto in ospedale, ma purtroppo il mezzo non avrebbe nemmeno fatto in tempo ad atterrare quando è arrivata l’informazione della morte dell’uomo.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri e i tecnici dello Psal dell’Asl 1 che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

