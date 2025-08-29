Tragedia a Castel Vittorio, operaio morto dopo esser caduto da un tetto

Castel Vittorio (Imperia) – Una tragedia è avvenuta questa mattina a Castel Vittorio, nell’entroterra imperiese, dove un uomo di circa 55 anni che stava lavorando sul tetto del Comune è morto dopo esser precipitato per diversi metri.

Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito. L’impatto a seguito della caduta era stato molto violento e il corpo era anche rimasto incastrato in un’intercapedine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed è stato allertato anche l’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso e il trasporto in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

I militari dell’arma e i tecnici dello Psal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]