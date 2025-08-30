Genova, donna di 37 anni muore soffocata da un boccone

Genova – Soffocata da un boccone di cibo andato di traverso. Non ce l’ha fatta la donna di 37 anni ricoverata alcuni giorni fa all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena a causa di un soffocamento causato da un boccone. Inizialmente si era indagato sul compagno a causa di alcuni lividi riscontrati sul corpo della donna ma è stato accertato che l’uomo ha invece tentato di salvarla praticando una manovra anti soffocamento che viene insegnata come pronto soccorso proprio nel caso in cui un bambino o un adulto resti soffocato, con le vie aeree ostruite da un pezzo di cibo o da un oggetto estraneo.

L’indagine aperta come atto dovuto dalla Procura si è quindi conclusa con l’accertamento dell’intervento di soccorso dell’uomo che avrebbe tentato disperatamente di salvare la vita alla compagna.

I due erano seduti a tavola, nella loro abitazione, quando la donna si è sentita male e ha mostrato segni di soffocamento per un boccone.

L’uomo ha subito reagito tentando di disostruire le vie respiratorie ma la manovra non è riuscita o non è stata sufficiente e la donna è stata ricoverata in condizioni disperate in ospedale e poi è deceduta.