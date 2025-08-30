sabato 30 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, donna di 37 anni muore soffocata da un boccone
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, donna di 37 anni muore soffocata da un boccone

Redazione Liguria
0

palazzo di Giustizia Tribunale GenovaGenova – Soffocata da un boccone di cibo andato di traverso. Non ce l’ha fatta la donna di 37 anni ricoverata alcuni giorni fa all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena a causa di un soffocamento causato da un boccone. Inizialmente si era indagato sul compagno a causa di alcuni lividi riscontrati sul corpo della donna ma è stato accertato che l’uomo ha invece tentato di salvarla praticando una manovra anti soffocamento che viene insegnata come pronto soccorso proprio nel caso in cui un bambino o un adulto resti soffocato, con le vie aeree ostruite da un pezzo di cibo o da un oggetto estraneo.
L’indagine aperta come atto dovuto dalla Procura si è quindi conclusa con l’accertamento dell’intervento di soccorso dell’uomo che avrebbe tentato disperatamente di salvare la vita alla compagna.
I due erano seduti a tavola, nella loro abitazione, quando la donna si è sentita male e ha mostrato segni di soffocamento per un boccone.
L’uomo ha subito reagito tentando di disostruire le vie respiratorie ma la manovra non è riuscita o non è stata sufficiente e la donna è stata ricoverata in condizioni disperate in ospedale e poi è deceduta.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Raccolta cibo Music For Peace CALP Gaza

Maxi donazione del Movimento 5 Stelle per missioni di Pace

Cronaca
Global sumud flotilla

Global Sumud Flotilla, stasera a Genova fiaccolata sino al Porto Antico

Cronaca
Aster rami caduti

Maltempo a Genova, interventi Aster per rami caduti per il vento

Cronaca
Ambulanza

Genova, pensionato di 81 anni travolto a Quinto, è grave

Cronaca