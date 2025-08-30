sabato 30 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaToirano, ancora grave al Gaslini il bambino aggredito da un cane
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Toirano, ancora grave al Gaslini il bambino aggredito da un cane

Redazione Liguria
0

cane Amstaff pitbullToirano (Savona) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di appena due anni e mezzo aggredito e ferito al volto da un cane mentre camminava con i genitori sul sentiero che collega Toirano con Balestrino, in Val Varatella.
Ancora in via di accertamento l’esatta dinamica dell’episodio ma dalle prime informazioni sembra che il piccolo sia stato assalito da un cane di grossa taglia lasciato libero sul sentiero senza il guinzaglio obbligatorio su strade e sentieri e ovunque vi siano altre persone presenti.
L’ animale ha azzannato il bambino alla testa provocando lesioni al viso e vicino ad un occhio, particolare che ha spinto il personale di soccorso a richiedere il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini di Genova con l’elicottero del 118.
Il mezzo aereo ha permesso un rapido trasporto nel centro di eccellenza pediatrica dove il piccolo è stato subito ricoverato e sottoposto alle cure del caso.
L’episodio, su cui è stata aperta una indagine, è avvenuto ieri, intorno alle 13 e ancora una volta vede un grosso cane, molto probabilmente un pitbull, lasciato libero e senza guinzaglio che assale una persona senza un motivo apparente.
Cresce la protesta per questo genere di episodi e la richiesta che alcune razze particolarmente pericolose, per mole e dimensioni, debbano essere vendute e detenute solo da persone in possesso di una speciale “patente” che viene rilasciata solo dopo aver frequentato di persona un corso di formazione.
Richiesto anche un giro di vite per i controlli su strade, nei parchi e sui sentieri per multare chi continua a violare la Legge che impone ai cani – di qualunque razza – di circolare solo con guinzaglio e mai liberi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Rapallo auto ribaltata 2 giugno 2025

Genova, folle corsa su auto rubata a San Fruttuoso, caccia al...

Cronaca
meteo Liguria sabato 30 agosto 2025

Meteo Liguria, veloce transito di nuvole e domenica torna il sole

Cronaca
occhialeria sociale genova

Genova, occhiali gratis all’Occhialeria sociale, Comune rinnova convenzione

Cronaca
Recco Santuario Nostra Signora Suffragio

Autismo, a Recco il Santuario di Nostra Signora del Suffragio si...

Cronaca