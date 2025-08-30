Toirano, ancora grave al Gaslini il bambino aggredito da un cane

Toirano (Savona) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di appena due anni e mezzo aggredito e ferito al volto da un cane mentre camminava con i genitori sul sentiero che collega Toirano con Balestrino, in Val Varatella.

Ancora in via di accertamento l’esatta dinamica dell’episodio ma dalle prime informazioni sembra che il piccolo sia stato assalito da un cane di grossa taglia lasciato libero sul sentiero senza il guinzaglio obbligatorio su strade e sentieri e ovunque vi siano altre persone presenti.

L’ animale ha azzannato il bambino alla testa provocando lesioni al viso e vicino ad un occhio, particolare che ha spinto il personale di soccorso a richiedere il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini di Genova con l’elicottero del 118.

Il mezzo aereo ha permesso un rapido trasporto nel centro di eccellenza pediatrica dove il piccolo è stato subito ricoverato e sottoposto alle cure del caso.

L’episodio, su cui è stata aperta una indagine, è avvenuto ieri, intorno alle 13 e ancora una volta vede un grosso cane, molto probabilmente un pitbull, lasciato libero e senza guinzaglio che assale una persona senza un motivo apparente.

Cresce la protesta per questo genere di episodi e la richiesta che alcune razze particolarmente pericolose, per mole e dimensioni, debbano essere vendute e detenute solo da persone in possesso di una speciale “patente” che viene rilasciata solo dopo aver frequentato di persona un corso di formazione.

Richiesto anche un giro di vite per i controlli su strade, nei parchi e sui sentieri per multare chi continua a violare la Legge che impone ai cani – di qualunque razza – di circolare solo con guinzaglio e mai liberi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]