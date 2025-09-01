lunedì 1 Settembre 2025
Genova, tragedia a San Fruttuoso: donna cade dalle scale e muore

Polizia notte autoGenova – Una tragedia sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine si è verificata nella notte in un palazzo del quartiere genovese di San Fruttuoso, in salita della Noce, dove una donna di circa 30 anni che abitava nell’edificio sarebbe precipitata dalle scale e sarebbe morta sul colpo.
Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la donna avesse litigato con il compagno, che aveva appena lasciato l’appartamento. Al momento non è chiaro come siano andate le cose successivamente e, proprio per questo, sono state avviate le indagini da parte degli inquirenti che hanno anche ascoltato l’uomo per sentire la sua versione dei fatti.
Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare le cure necessarie nei confronti della donna ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Purtroppo le lesioni riportare a seguito della caduta si sono rivelate fatali.
