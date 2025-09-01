Genova, tragedia a San Fruttuoso: donna cade dalle scale e muore

Genova – Una tragedia sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine si è verificata nella notte in un palazzo del quartiere genovese di San Fruttuoso, in salita della Noce, dove una donna di circa 30 anni che abitava nell’edificio sarebbe precipitata dalle scale e sarebbe morta sul colpo.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la donna avesse litigato con il compagno, che aveva appena lasciato l’appartamento. Al momento non è chiaro come siano andate le cose successivamente e, proprio per questo, sono state avviate le indagini da parte degli inquirenti che hanno anche ascoltato l’uomo per sentire la sua versione dei fatti.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare le cure necessarie nei confronti della donna ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Purtroppo le lesioni riportare a seguito della caduta si sono rivelate fatali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]