Maltempo a Genova, a Voltri chiusi ponti e passerelle su Branega e Leira a rischio

Genova – Ponti e passerelle sui torrenti Leira e Branega chiusi al transito nel quartiere di Voltri a causa del rischio esondazione. A comunicarlo la Protezione civile.

A seguito delle condizioni meteo avverse, che stanno interessando il Ponente cittadino e la Valpolcevera e del previsto innalzamento del livello delle acque, tutte le passerelle pedonali e i ponti sui rii Branega e Leira sono stati chiusi in via precauzionale per rischio esondazione. Contestualmente, nonostante in caso di allerta gialla siano previste solo due pattuglie di Polizia Locale a monitorare la situazione maltempo, sono state allertate tutte le pattuglie della Polizia Locale a disposizione, con agenti che stanno procedendo al monitoraggio costante dei rii e dei torrenti del Ponente e della Valpolcevera, in stretta collaborazione con la Protezione Civile e gli altri enti competenti.

La decisione è stata presa al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di pericolo legate al possibile straripamento dei corsi d’acqua.

Si raccomanda alla popolazione la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle aree a rischio e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

