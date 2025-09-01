lunedì 1 Settembre 2025
Maltempo Liguria, nubifragio nel ponente genovese. Torrenti a rischio esondazione a Voltri

Redazione Liguria
Genova – Il nubifragio che nel pomeriggio ha interessato la zona del savonese si è lentamente spostato in direzione di Genova, dove a partire dalle 16:30 ha iniziato a colpire i quartieri di ponente. Una vera e propria bomba d’acqua che ha interessato fino ad ora le zone di Voltri, Pegli, Pra’ e Sestri Ponente e che sta avendo anche ripercussioni con allagamenti delle strade e l’innalzamento di alcuni torrenti.
La Protezione Civile ha diramato l’allarme per la zona di Voltri, in particolar modo per le zone vicine ai torrenti Leira, San Pietro e Branega che sono a rischio esondazione.
“Massima prudenza, torrente Leiro e Branega (Voltri). Allontanarsi da aree depresse e mettersi in sicurezza”, è il messaggio diramato pochi minuti fa.
La perturbazione si sta lentamente muovendo in direzione levante, con picchi ben superiori ai 100mm nel giro di un’ora in alcune zone interne.
