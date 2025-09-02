martedì 2 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, dramma nella notte: marito e moglie trovati morti per strada
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Sanremo, dramma nella notte: marito e moglie trovati morti per strada

Redazione Liguria
0

Polizia auto volanteSanremo (Imperia) – Una vera tragedia i cui contorni sono ancora tutti da chiarire è avvenuta nella notte appena trascorsa a Sanremo, in strada Borgo Tinasso, dove poco dopo le ore 4:00 sono stati trovati per strada i corpi senza vita di due coniugi ultraottantenni.
Immediato l’allarme ai soccorsi, sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.
Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. I due sono stati trovati ai piedi del palazzo nel quale abitavano da tempo. Secondo le prime ipotesi, infatti, è probabile che i due siano caduti dal terrazzo della loro casa, situata al quinto piano. Non è escluso che si tratti di un gesto volontario.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Christian Herin operaio morto Loano

Tragedia sul lavoro a Loano, la vittima è il 44enne Christian...

Cronaca
Intervento Vigili del Fuoco Calvari

Maltempo Liguria, nella notte oltre 70 interventi dei vigili del fuoco

Cronaca
truffa whatsapp dati personali

Truffa su Whatsapp, la polizia lancia l’allarme

Cronaca
Allagamenti San Colombano Certenoli

Maltempo Liguria, notte di paura nel centro-levante: allagamenti e famiglie evacuate

Cronaca