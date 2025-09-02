Sanremo, dramma nella notte: marito e moglie trovati morti per strada

Sanremo (Imperia) – Una vera tragedia i cui contorni sono ancora tutti da chiarire è avvenuta nella notte appena trascorsa a Sanremo, in strada Borgo Tinasso, dove poco dopo le ore 4:00 sono stati trovati per strada i corpi senza vita di due coniugi ultraottantenni.

Immediato l’allarme ai soccorsi, sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. I due sono stati trovati ai piedi del palazzo nel quale abitavano da tempo. Secondo le prime ipotesi, infatti, è probabile che i due siano caduti dal terrazzo della loro casa, situata al quinto piano. Non è escluso che si tratti di un gesto volontario.

